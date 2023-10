Arjen Lubach start op televisie campagne tegen ‘uiterst laffe’ KNVB

Donderdag, 12 oktober 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:20

Arjen Lubach heeft in zijn programma De Avondshow met Arjen Lubach op NPO 1 op (deels) satirische wijze hard uitgehaald naar de KNVB. De comedian bekritiseert het besluit van de Nederlandse voetbalbond om de keuze over het al dan niet dragen van de OneLove-aanvoerdersband aan de clubs zelf te laten. Lubach heeft een alternatieve aanvoerdersband bedacht voor de KNVB: de 'WatLaf-band'.

Twee seizoenen geleden weigerden de aanvoerders van Feyenoord (Orkun Kökçü) en Excelsior (Redouan El Yaakoubi) om de OneLove-band te dragen. Beide spelers opteerden in plaats daarvan om een band te dragen met de tekst 'Respect', daar dat in hun ogen meer allesomvattend zou zijn. De KNVB besloot daarop om geen nieuwe OneLove-actie te initiëren, omdat er dan te veel nadruk zou liggen op wie de band wel en wie die niet zou dragen. Toch kwam het weer van een nieuwe OneLove-actie, maar Kökçü en El Yaakoubi weigerden de band vorig seizoen opnieuw.

Woensdagmiddag maakte de KNVB op een online symposium bekend dat de keuze om de band te dragen voortaan bij de clubs zelf ligt. In vorige seizoenen droeg de voetbalbond de aanvoerders van Nederlandse clubs nog op om de zogeheten OneLove-aanvoerdersband te dragen. "De verantwoordelijkheid om de armband te dragen ligt nu bij de clubs zelf”, zei Houssin Bezzai, programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB. "Uiteindelijk was het voor ons belangrijk om het gesprek op gang te brengen en dat is ook gelukt."

Lubach kan weinig met de woorden van Bezzai. "Het gesprek op gang brengen? Dit is niks, KNVB! Weet je wie ook het gesprek op gang heeft gebracht? Hamas! Daar gaan we ze ook geen complimenten voor geven. De KNVB zegt dus niet dat ze doorgaan met die campagne, want blijkbaar worden LHBTI'ers nog steeds niet geaccepteerd. Nee! In plaats daarvan zeggen ze dus: 'Weet je wat, laat ook maar zitten die band.' Clubs mogen zelf weten wat ze doen. En dát, dat maakten ze (de KNVB, red.) gisteren dus bekend op een symposium aan een tafel met allemaal mensen die nog van niks wisten."

"Ze stoppen dus met de OneLove-campagne op Coming Out Day. What the fuck!? Dat is alsof je het uitmaakt op je huwelijksdag. Komt er nog wel iets voor in de plaats?", vraagt Lubach zich af voordat er een nieuwe clip van het symposium wordt ingestart. Bezzai stelt dat 'de boodschap' van de OneLove-campagne het overgebleven resultaat is van de jarenlange actie. "De boodschap...", reageert Lubach. "En waar kunnen we die lezen dan?" Bezzai stelt dat dat kan door 'aandacht te vragen voor iedereen'. "Aandacht vragen voor iedereen... HALLO, MAG IK EVEN DE AANDACHT VAN IEDEREEN?", schreeuwt Lubach op satirische wijze. "Ze schofferen die mensen gewoon waar ze bij zitten. Maar ondertussen probeert de KNVB wel goede sier te maken met allemaal mooie woorden."

Lubach doelt daarbij op de woorden van Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB. "Iedereen zou in het voetbal zichzelf moeten kunnen zijn. Zich welkom moeten voelen. Ook ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit. En in de werkelijkheid is dat helaas nog lang niet altijd zo. Dat willen we wel veranderen en de KNVB wil daar graag een rol in spelen."

Lubach stelt dat de KNVB 'achteruitgaat' (in de tijd). Zo speelde onder meer toenmalig FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen in 2017 met een volledige regenboogband. "Dus niet met zo'n ingewikkelde, net niet-regenboog", doelt hij op de OneLove-band. "Maar echt met een regenboogvlag. En dat was geen enkel probleem!" Janssen stelde zes jaar geleden de band te dragen om steun te bieden aan zijn collega's die nog niet uit de kast waren gekomen. "Wij willen dit taboe ook een beetje doorbreken en laten zien dat de kleedkamer achter je staat", vertelde hij toen. Lubach: "Dus hier gaat het niet om iedereen, maar: 'als je uit de kast komt, dan steunen we je.'" Drie jaar geleden droegen coaches nog regenboogspeldjes en waren er cornervlaggen versierd in de regenboogkleuren.

"De acceptatie van LHBTI'ers gaat dus achteruit", concludeert Lubach. "En in plaats van dat de KNVB zegt: 'Nu gaan we juist door', stoppen ze er gewoon mee. Stelletje lafbekken! En daarom hebben wij een nieuwe aanvoerdersband bedacht als alternatief voor de OneLove-band: de WatLaf-band. Hiermee zeggen jullie (de spelers die die WatLaf-band dragen, red.): 'KNVB: wat laf van jullie! Wat laf dat jullie LHBTI-ers niet durven te steunen. Wat laf dat jullie in tijden van toenemende homohaat jullie handen ervan af trekken.'"

De WatLaf-band.