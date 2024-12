Argjend Selimi hoort schorsing na bizarre doodschop in KNVB Beker waar hij geen kaart voor kreeg

Argjend Selimi zal voorlopig niet in actie komen namens VV Eemdijk. De 28-jarige aanvaller is door de KNVB voor vijf wedstrijden geschorst naar aanleiding van zijn keiharde tackle tijdens het verloren TOTO KNVB Bekerduel met BVV Barendrecht (1-6).

Een dag na dat bekeraffiche startte de Nederlandse voetbalbond een onderzoek naar de vermeende overtreding van Selimi. Scheidsrechter Luuk Timmer zag er op het moment zelf namelijk geen overtreding in, laat staan een kaart, en deelde een inworp uit.

Op basis van verklaringen van aanwezigen en wedstrijdbeelden is de KNVB tot de conclusie gekomen dat Selimi een aanzienlijke schorsing verdient: hij moet maar liefst vijf wedstrijden toekijken. Het schikkingsvoorstel werd maandag door Selimi en Eemdijk geaccepteerd.

De geschorste speler heeft bovendien zijn excuses aangeboden aan Jay Brand, de Barendrecht-speler wiens onderbeen hij trakteerde op een aantal noppenafdrukken. Bovendien heeft het bestuur van Eemdijk haar excuses aangeboden aan het bestuur van Barendrecht. Deze excuses zijn geaccepteerd, laat Eemdijk weten.

Het is niet voor het eerst dat Selimi tegen een lange schorsing aanloopt. Als speler van SV Spakenburg haalde hij ruim vijf jaar geleden een tegenstander van IJsselmeervogels keihard en zonder dat de bal in de buurt was onderuit met een horrorsliding. Ook toen kreeg Selimi vijf wedstrijden aan zijn broek.

De buitenspeler is afkomstig uit de jeugd van Spakenburg en IJsselmeervogels en speelde zijn gehele carrière bij geen andere club, met uitzondering van Eemdijk. Bij die laatste werkgever staat Selimi sinds oktober 2020 onder contract.

Eerder deze maand maakte Eemdijk bekend dat het contract van Selimi tot medio 2027 verlengd is.