Argentinië wint mede dankzij Tagliafico loodzwaar duel op 3.637 meter hoogte

Woensdag, 13 september 2023 om 00:08 • Mart van Mourik

Argentinië heeft een eenvoudige overwinning geboekt in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks. Zonder onder meer Lionel Messi was la Albiceleste met 0-3 een maat te groot voor Bolivia. De Argentijnse doelpuntenproductie kwam op naam van Enzo Fernández, voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico en Nicolás González. Het was de tweede zege in de WK-kwalificatie, die afgelopen vrijdag met een 1-0 zege op Ecuador begon voor Argentinië.

Bondscoach Lionel Scaloni koos ervoor om alleen in de voorhoede te sleutelen aan zijn opstelling ten opzichte van het duel met Ecuador. Op de rechtsbuitenpositie mocht Ángel Di María het ontbreken van Messi, die rust kreeg. Op de spitspositie kreeg Julián Álvarez ditmaal de voorkeur boven Lautaro Martínez. Op voorhand leek het een lastig duel te worden in het Estadio Hernando Siles (La Paz), dat op 3.637 meter boven de zeespiegel ligt.

De bevrijdende treffer in de ijle lucht viel na een halfuur spelen. Na zeer fraai combinatievoetbal belandde de bal aan de rechterkant bij Di María, die een lage voorzet op maat in huis had voor Fernández. De middenvelder van Chelsea stond na een perfecte loopactie vrij en tikte van dichtbij de 0-1 binnen. Nadien werd Argentinië verder in het zadel geholpen, want enkele minuten later werd Roberto Fernández (Bolivia) met direct rood van het veld gestuurd door arbiter Esteban Ostojich.

Nog vóór het rustsignaal verdubbelden de bezoekers hun voorsprong. Opnieuw fungeerde Di María als aangever, die ditmaal uit een vrije trap Tagliafico op zijn wenken bediende. De linksback werd vrijgelaten in de zestien en knikte in de rechterhoek de 0-2 binnen. De eindstand werd zeven minuten voor het einde van de officiële speeltijd bepaald door González: de linksbuiten scoorde op aangeven van Exequiel Palacios: 0-3.