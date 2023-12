Antony slaat in exclusief interview terug naar clubiconen Manchester United

Woensdag, 6 december 2023 om 13:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:29

Antony is niet te spreken over de vele kritiek die hij heeft gekregen van verschillende clubiconen van Manchester United. De Braziliaan geeft aan dat hij meer steun had verwacht in een voor hem uiterst bewogen periode.

Antony werd in september van dit jaar door zijn ex-vriendin Gabriella Cavallin beschuldigd van mishandeling en aanranding. United hield hem vervolgens negentien dagen buiten de selectie. De rechtsbuiten ontkende alle aantijgingen, waarna hij zijn rentree bij the Red Devils maakte.

Op het veld heeft Antony dit seizoen het verschil voor United en manager Erik ten Hag nog niet weten te maken. Hij worstelt al maandenlang met zijn vorm en was deze jaargang zelfs nog bij geen enkel doelpunt betrokken.

Antony, die in de zomer van 2022 voor minimaal 95 miljoen euro overkwam van Ajax, had meer steun verwacht van clubiconen als Rio Ferdinand, Gary Neville en Paul Scholes, die zich recent allemaal kritisch over de buitenspeler uitlieten.

In gesprek met fankanaal The United Stand slaat Antony nu terug. “Zij, en andere mensen in de media, beïnvloeden duizenden fans met hun onredelijke kritiek, zelfs als ik niet speel. Ik heb ze nog nooit opbouwende kritiek zien geven waar ik beter van word.”

“Geen van hen heeft me ooit een bericht gestuurd om te vragen hoe ik me voel, zeker nu ik door een turbulente periode ga. Ik zou wel willen weten hoe deze mensen die de oneerlijke en schadelijke kritiek uiten dat in mijn plaats zouden ervaren.”

Ook heeft de Braziliaan geen goed woord over voor de mensen die hem proberen zwart te maken. “De digitale schandpaal ruïneert levens, contexten worden buiten beschouwing gelaten en de waarheid doet er niet meer toe.”