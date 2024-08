Antony krijgt flinke downgrade in EA Sports FC 25; vernederende statistiek valt op

27 september komt EA FC 25 naar buiten. De game is al te pre-orderen voor spelers die niet kunnen wachten. Ook zijn de beoordelingen van veel profvoetballers in het spel al in te zien. Die van Manchester United-aanvaller Antony is flink gedaald. Wat bij hem opvalt is een vernederende statistiek.

De Braziliaanse rechtsbuiten kende een seizoen om snel te vergeten. Hij speelde uiteindelijk 1313 minuten in de Premier League, maar kwam daarin slechts tot één doelpunt en één assist.

Dit seizoen lijkt Antony genoegen te moeten nemen met een reserverol, daar Amad Diallo hem in de pikorde voorbij gestreefd is.

Premier League Manchester United MUN 2024-09-01T15:00:00.000Z 17:00 Liverpool LIV

Ook in de nieuwe EA FC 25 Ultimate Team is zijn stagnatie terug te zien. Waar Antony tijdens het begin van EA FC 24 nog een algemene beoordeling van 81 had, is zijn rating in de nieuwe release 77.

Antony’s slechtste statistiek is zijn mindere been. Vorig jaar kreeg hij voor zijn mindere rechter nog twee sterren, samen met vijf sterren voor skills. In EA FC 25 heeft hij slechtst één ster voor zijn mindere been gekregen, normaal gesproken komt dat enkel bij doelmannen voor.

Slechts 35 veldspelers kregen in EA FC 24 één ster voor hun mindere been. Antony heeft nog nét een gouden kaart gekregen. Een speler krijgt dat bij een beoordeling van 75 of hoger.