Antony aan de aftrap bij Real Betis in Conference League-finale tegen Chelsea; ook Noni Madueke start

Real Betis en Chelsea hebben hun opstellingen bekendgemaakt voor de Conference League-finale. Bij de Spanjaarden is Antony uiteraard basisspeler. Aan de kant van Chelsea staat voormalig PSV'er Noni Madueke aan de aftrap. De wedstrijd in Wroclaw begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Adrián is de doelman bij de Andalusiërs. De normale nummer één-keus in de Conference League, Fran Vieites, is net niet op tijd hersteld om te starten. Youssouf Sabaly, Marc Bartra, Natan en Ricardo Rodríguez staan in de verdediging.

Giovani Lo Celso is niet fit genoeg gebleken voor een basisplaats, waardoor Johnny Cardoso in het elftal verschijnt en het blok op met middenveld vormt met Pablo Fornals. Isco heeft een vrije rol op 10.

Voorin is er uiteraard een plekje ingeruimd voor Antony. De voormalig Ajacied begint op rechtsbuitenpositie, terwijl Abde Ezzalzouli het vanaf links mag laten zien. Cédric Bakambu staat in de spits.

Bij Chelsea krijgt Filip Jørgensen de voorkeur boven Robert Sánchez. De Deense goalie ziet een viermansdefensie voor zich staan, bestaande uit Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Benoît Badiashile en Marc Cucurella.

Moisés Caicedo moet samen met Enzo Fernández voor de controle zorgen op het middenveld, waarop Cole Palmer de nummer 10 is. Spits Nicolas Jackson wordt geflankeerd door Madueke (rechts) en Pedro Neto (links).

Opstelling Real Betis: Adrián; Sabaly, Bartra, Natan, Rodríguez; Cardoso, Isco, Fornals; Antony, Bakambu, Ezzalzouli.

Opstelling Chelsea: Jørgensen; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Fernández, Palmer, Caicedo; Madueke, Jackson, Neto.