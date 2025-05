Antoni Milambo heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Brentford, zo weet 1908.nl te melden. De middenvelder van Feyenoord lijkt op weg naar de Premier League.



Feyenoord is volgens de website op de hoogte van de ontwikkelingen. Een officieel bod bracht Brentford nog niet uit op de jonge middenvelder, maar dat kan niet langer op zich laten wachten.



De Rotterdamse club heeft de vraagprijs bepaald op 25 miljoen euro. Eerder zei Dennis te Kloese al eens dat hij 'het grootste talent van de club' niet voor zestien miljoen euro weg zou laten gaan.

Voor nu wil Feyenoord nog helemaal niet meewerken aan een transfer. De club wil pas onderhandelen over een transfer van Milambo wanneer zijn opvolger, Luciano Valente, definitief binnen is. Een eerste bod op de middenvelder van FC Groningen werd afgewezen.



Milambo heeft in Rotterdam-Zuid een contract tot medio 2027. Dit seizoen beleefde hij zijn grote doorbraak in De Kuip. De teller staat op zestig officiële duels in de hoofdmacht. Hierin maakte hij acht doelpunten en gaf hij negen assists.