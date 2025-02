Angeliño redt met schitterende volley punt voor AS Roma tegen koploper Napoli

Napoli heeft zondag aan de kop van de Serie A nagelaten om het gat met nummer twee Inter te vergroten. Op bezoek bij AS Roma kwam het door een doelpunt van voormalig Roma-speler Leonardo Spinazzola op 0-1, maar door een schitterend doelpunt van Angeliño in de blessuretijd van de tweede helft, werden de punten gedeeld: 1-1.

Aan de kant van Roma was er opnieuw een basisplaats voor Devyne Rensch als rechtsachter. De Nederlander stond daar direct tegenover een andere voormalig Ajacied: David Neres. Hij moest de naar Paris Saint-Germain vertrokken Kvicha Kvaratskhelia vervangen.

In de openingsfase gebeurde er weinig voor beide doelen. Scott McTominay kreeg een mogelijkheid, maar schoot recht op doelman Mile Svilar af. Aan de andere kant vloog een afstandschot van Stephan El Shaarawy over het doel van Alex Meret. Na een half uur spelen werd de score geopend.

Spinazzola toonde vertrouwen in een dieptepass van achteruit en arriveerde net eerder bij de bal dan de twijfelende Svilar. Met een gevoelige boogbal verschalkte Spinazzola de doelman, waarmee hij zijn oude ploeg pijn deed: 0-1.

McTominay dacht even later aan een strafschop toen hij een duw in de rug voelde, maar daar wilde de arbitrage niet in mee. Vlak voor rust zette Roma plots een offensief in, wat resulteerde in een grote kopkans voor Evan N’Dicka, maar Meret kon redding brengen.

In de tweede helft werd Roma sterker, maar was het niet in staat om grote kansen bij elkaar te voetballen. Het grootste gevaar kwam tot twee keer toe van Leandro Paredes, die via vrije trappen Meret wilde verrassen.

Lange tijd leek het erop dat de zege van de koploper niet meer in gevaar zou komen, maar in de blessuretijd was Angeliño de reddende engel voor het strijdende Roma. De Spanjaard volleerde de bal met zijn favoriete linkerbeen heerlijk binnen: 1-1.