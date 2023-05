Andy van der Meijde onthult welk salaris Brian Brobbey weigerde bij Ajax

Maandag, 8 mei 2023 om 23:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:39

Andy van der Meijde heeft meer details bekendgemaakt over het vertrek van Brian Brobbey bij Ajax in 2021. De spits liet een aanbieding van de Amsterdammers liggen om vervolgens de overstap te maken naar RB Leipzig. Volgens Van der Meijde wachtte Ajax te lang met het doen van een bod, waardoor de club achter het net viste.

Tijdens het praatprogramma Veronica Offside komen de tegenvallende prestaties van Brobbey in de afgelopen weken ter sprake. Tafelgast Jan Boskamp stelt dat hij enorm veel potentie had en heeft, maar dat hij ‘mede door verkeerde keuzes’, doelend op zijn eerdere vertrek van Ajax naar RB Leipzig, nu kampt met een vormdip. Van der Meijde neemt het op voor de 21-jarige Ajacied en stelt dat de Amsterdammers ‘te laat’ waren met hun aanbieding om Brobbey te behouden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dat was ook de schuld van Ajax”, stelt de analyticus. “Ze waren te laat met het aanbieden van een nieuw contract. Ze wilden hem een contract aanbieden voor vijf of zes ton. Als je bij Leipzig drie miljoen krijgt... Een dag voordat hij tekende kwam Ajax met het nieuwe contract aanzetten." Collega-analist Wesley Sneijder kan zich niet vinden in de woorden van Van der Meijde.

"Dat is dan toch een verkeerde keuze die hij zelf maakt? Dan ga je je blindstaren op geld. Dan ben je geen liefhebber. Ook als je zo jong bent, moet je zelf de juiste keuzes maken en je niet gek laten maken door de mensen om je heen. Je moet niet denken aan wat je elders kunt verdienen. Je bent nog niemand. Je bent niet doorgebroken, je hebt een paar wedstrijden leuk gespeeld", aldus Sneijder, die bovendien vindt dat het aan speelplezier ontbreekt bij Brobbey.