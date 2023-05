Andries Noppert neemt verrassend besluit en wacht op contractaanbieding

Donderdag, 11 mei 2023 om 11:47 • Guy Habets

Andries Noppert hoopt een nieuw contract te kunnen tekenen bij sc Heerenveen. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De lange doelman, die al een tijdje uit de roulatie is met een blessure, is in afwachting van een voorstel van technisch manager Ferry de Haan. Er is ook buitenlandse belangstelling voor Noppert, maar voorlopig voelt hij niets voor een vertrek.

De huidige verbintenis van Noppert loopt tot medio 2024 en dat betekent dat hij komende zomer nog maar een jaar contract over heeft. Geïnteresseerde clubs zitten dan ook op het vinkentouw, maar volgens het AD gaan die nul op het rekest krijgen van de lange doelman. Noppert wil graag in het Abe Lenstra Stadion actief blijven en heeft te kennen gegeven dat hij op een nieuwe en verbeterde aanbieding van Heerenveen wacht. Die heeft De Haan nog niet gedaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Noppert voelt zich heel erg goed bij Heerenveen, de club die hem afgelopen zomer overnam van Go Ahead Eagles. Het contract dat hij destijds tekende, lijkt nu echter geen terechte weerspiegeling van de status van de keeper meer. De Toren van Joure was tijdens het afgelopen WK de eerste doelman van Oranje en speelde zich zo in de kijker bij diverse clubs in het buitenland. Noppert hoopt dan ook op een verbeterde aanbieding.

Het sprookje van Noppert is ondertussen bekend. De nu 29-jarige keeper stond onder contract bij clubs als NAC Breda, Foggia en FC Dordrecht en kwam daar amper tot officiële duels, maar in het seizoen 2021/22 verdiende hij een plekje onder de lat bij Go Ahead Eagles. Zijn goede seizoen in Deventer was genoeg om een transfer naar jeugdliefde Heerenveen af te dwingen én om in beeld te komen bij toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Noppert keepte vijf keer op het WK.