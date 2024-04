André Onana gaat lelijk de mist in en leidt tegentreffer Manchester United in

André Onana is woensdagavond behoorlijk de mist in gegaan bij het treffen tussen Manchester United en Sheffield United. Bij een 0-0 tussenstand leverde hij de bal zomaar in bij een aanvaller van de rodelantaarndrager van de Premier League, waarna deze binnenwerkte.

Onana kreeg de bal in zijn eigen zestien aangespeeld van Raphaël Varane. De doelman nam niet helemaal goed aan, waardoor de bal iets van zijn voet schoot. Vervolgens poogde hij Diogo Dalot in te spelen, maar de pass was te kort en kon worden onderschept.

Jayden Bogle profiteerde en faalde niet in de één-op-één die volgde: 0-1. Een slecht resultaat tegen Sheffield zou bijzonder pijnlijk zijn voor Manchester United, daar de uitploeg stijf onderaan staat op het hoogste niveau van Engeland.

Beide ploegen gingen rusten met een 1-1 tussenstand. Harry Maguire maakte de gelijkmaker met het hoofd, na een voorzet van Alejandro Garnacho.

????, ????, ???? Onana ?? Jayden Bogle zet Sheffield United op voorsprong na een fout van Andre Onana: 0-1 ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 24, 2024

