Ancelotti rept over rentree Arda Güler, maar komt een uur later bedrogen uit

Dinsdag, 26 september 2023 om 15:09 • Noel Korteweg

Arda Güler is dinsdagmiddag opnieuw geblesseerd geraakt op de training bij Real Madrid. Carlo Ancelotti kondigde rond 13:30 uur op een persconferentie aan dat de achttienjarige middenvelder volledig hersteld was van een knieblessure. Ruim een uur later is bekend geworden dat Güler een spierblessure heeft opgelopen in het laatste deel van de training en hij er minimaal drie weken uit ligt.

Even na het middaguur deelde Ancelotti nog positief nieuws over de linkspoot, die nog altijd wacht op zijn officiële debuut bij Real. “Het ziet er goed uit. Hij is volledig hersteld van zijn blessure, maar hij heeft minuten nodig om weer in vorm te komen. Arda moet wennen aan hoe het team speelt en hij moet zijn teamgenoten leren kennen.” Een rentree in de wedstrijdselectie van de Koninklijke voor de thuiswedstrijd tegen Las Palmas van woensdagavond leek daardoor te lonken voor Güler.

Nog geen uur na de persconferentie maakt Real bekend dat de viervoudig Turks international een blessure heeft opgelopen in het laatste deel van de training. “Na verschillende tests die zijn uitgevoerd door het medische team van Real Madrid is vastgesteld dat Güler een blessure heeft opgelopen aan zijn lies.” Fabrizio Romano weet daaraan toe te voegen dat de linkspoot er minimaal drie weken uit ligt. Daniel Carvajal en Vinícius Júnior ontbraken wegens blessures de laatste wedstrijden ook bij Real, maar zij zijn wél weer beschikbaar voor Ancelotti. “Dat is heel goed nieuws”, aldus de trainer. “Ik moet nog beslissen of ze starten of dat ze invallen tegen Las Palmas.”

Güler werd afgelopen zomer door Real voor twintig miljoen euro overgenomen van Fenerbahçe. De Turks international stond naar verluidt in de belangstelling van de volledige Europese top, terwijl ook Ajax naar zijn diensten hengelden. Begin juli koos de spelmaker voor Real en tekende hij een contract tot medio 2029. Güler maakte indruk op de technische staf en teamgenoten tijdens de voorbereiding, maar liep tijdens een trainingskamp een knieblessure op en moest daaraan geopereerd worden. Zijn debuut wordt nu dus nog even uitgesteld.