Ancelotti onthult plannen voor komend seizoen: ‘Een meeting gehad met Pérez’

Zaterdag, 20 mei 2023 om 14:46 • Noel Korteweg

Carlo Ancelotti is volgend seizoen ‘gewoon’ trainer van Real Madrid, zo vertelt de 63-jarige oefenmeester van de Koninklijke zaterdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan het competitieduel met Valencia. De Italiaan zou garanties hebben gekregen van de club over het uitdienen van zijn contract, die tot volgend jaar zomer loopt.

Spaanse media speculeerden over een vertrek van Ancelotti na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League tegen Manchester City van afgelopen woensdag. Het thuisduel met de Engelsen eindigde in een 1-1 gelijkspel, alvorens Real in de terugwedstrijd met 4-0 overklast werd. Ook het mislopen van de landstitel in LaLiga had een mogelijke reden kunnen zijn geweest om vroegtijdig afscheid te nemen van Ancelotti, aldus Spaanse media.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik heb gisteren (vrijdag, red.) een meeting gehad met Florentino Pérez. Hij sprak zijn steun uit en we hebben het over de wedstrijd tegen City gehad”, aldus Ancelotti. De trainer bevestigt dat hij garanties heeft gekregen over het uitdienen van zijn contract, die medio 2024 afloopt. “Ons laatste duel was erg slecht en dat deed pijn. Vorig seizoen was fantastisch, hoewel het toen ook beter had gekund. We zijn niet blij met onze optredens in LaLiga, maar we hebben drie titels gewonnen (de Copa del Rey, het WK voor clubteams en de UEFA Super Cup, red.) en hebben tot het einde gevochten in de Champions League.”

Verschillende spelers spraken woensdag na de uitschakeling in Manchester al hun steun uit aan de trainer. “Natuurlijk moet hij doorgaan”, zei Vinícius Júnior, terwijl ook Luka Modric hoopte op het aanblijven van Ancelotti. “Hij verdient het om door te gaan. We hebben het in de beker en in de Champions League – tot op de dag van vandaag (woensdag, red.) – heel goed gedaan. Daarom bestaat er bij mij geen twijfel over de toekomst van de trainer. Hij verdient het voor alles wat hij doet en heeft gedaan.”