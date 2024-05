Ancelotti is er helemaal uit en maakt keuze tussen Courtois en Lunin bekend

Thibaut Courtois zal zaterdagavond het doel van Real Madrid verdedigen in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund. De Belgische sluitpost krijgt de voorkeur boven Andriy Lunin.

In de aanloop naar de Champions League-finale leek het er al op dat Courtois zou starten tegen Dortmund, mede ook omdat Lunin deze week kampte met griep. Daar is de Oekraïner van hersteld, maar meer dan een plek op de bank zit er niet in.

"Hij heeft griep gehad. Dat weerhield hem ervan om mee te reizen en te trainen. Morgen (zaterdag, red.) reist hij af. Het gaat goed met hem”, vertelde Ancelotti op de afsluitende persconferentie. "Hij zal er zaterdag bij zijn, maar als reservekeeper. Courtois gaat spelen.”

Courtois moest zich vrijwel het hele seizoen richten op zijn revalidatie, nadat hij op een training i augustus de voorste kruisband van zijn linkerknie afscheurde. In maart werd bovendien bekend dat Courtois op een training de meniscus in zijn rechterknie had afgescheurd.

In de tussentijd maakte reservedoelman Lunin een uitstekende indruk onder de lat. De Oekraïner verwierf een heldenstatus bij de Koninklijke, nadat hij Real Madrid door de strafschoppenserie heen loodste in de kwartfinale van de Champions League tegen Manchester City.

Courtois maakte begin deze maand zijn rentree voor Real Madrid in het thuisduel Cádiz. De Rode Duivel, die vanwege een conflict met bondscoach Domenico Tedesco niet naar het EK gaat, maakte in die wedstrijd en ook in de daaropvolgende wedstrijden een prima indruk.

Na het duel tegen Cádiz volgde de return van de halve finale van de Champions League tegen Bayern München. Toen kreeg Lunin nog de voorkeur, maar in drie van de vier daaropvolgende wedstrijden mocht Courtois het weer vanaf het begin laten zien. Ancelotti kan overigens niet beschikken over Aurélien Tchouaméni en David Alaba.

