Ancelotti direct na duel Real geconfronteerd met tegen hem geëiste celstraf

Carlo Ancelotti maakt zich geen zorgen over de celstraf die het Openbaar Ministerie in Spanje tegen hem heeft geëist. De Italiaanse succescoach zou tussen 2014 en 2015 voor ruim een miljoen euro aan belasting hebben ontdoken. In totaal wil het provinciaal parket van Madrid Ancelotti vier jaar en negen maanden achter de tralies hebben.

Ancelotti liet na de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig (1-1) van woensdagavond weten onschuldig te zijn. De 64-jarige oefenmeester wordt ervan verdacht de Spaanse schatkist in 2014 (386.361 euro) en 2015 (675.718 euro) voor meer dan een miljoen euro te hebben opgelicht.

Ancelotti zou in 2014 zijn inkomsten uit portretrechten niet hebben aangegeven bij de Belastingdienst, zo maakte de Spaanse rechtbank vorig jaar zomer al bekend. De coach had zijn inkomsten als coach van Real wel aangegeven, maar niet die uit portretrechten en andere inkomstenbronnen.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt Ancelotti van het 'simuleren' van de overdracht van de portretrechten aan entiteiten die buiten Spanje gevestigd zijn.

Reactie Ancelotti

“Ik ben ervan overtuigd dat ik onschuldig ben”, zei Ancelotti tegenover. “Dit is een oud verhaal dat acht jaar geleden begon met een aangifte over 2015, waarin de belastingdienst zei dat ik inwoner van Spanje was.”

“'Ik ben ervan overtuigd dat ik in 2015 geen inwoner van Spanje was. Ik hoop dat het snel wordt opgelost. Ik slaap er geen nacht minder om. Mijn enige zorg is dat het team beter moet presteren.”

Real Madrid kwalificeerde zich woensdag in het eigen Santiago Bernabéu voor de kwartfinales van de Champions League, al ging dat wel moeizaam. Na een 0-1 zege in de heenwedstrijd, was het 1-1 gelijkspel in de return voldoende.

De Koninklijke wist woensdagavond tegen Leipzig niet te overtuigen. Het leidde meermaals tot fluitconcerten van de eigen fans. Ancelotti vond het gejoel echter meer dan terecht. "Je moet het accepteren wanneer je volledig terecht kritiek krijgt. Vandaag was dat boegeroep ook volledig verdiend. Het is juist een goed teken, want met het boegeroep wilden de fans ons wakker schudden. Soms werden we ook wel even wakker."

