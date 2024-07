2 analyses Van Basten naast elkaar: ‘Marco zegt hetzelfde als hij het niet weet’

Marco van Basten is tijdens het EK Voetbal analist bij de NOS-talkshow Studio Fußball, maar heeft de afgelopen dagen meerdere keren opzien gebaard met zijn analyses. VPRO Makkelijk Scoren zet enkele recente uitspraken van Van Basten op een rij en heeft ook een oude analyse van de analist opgerakeld over Christian Pulisic. Wat blijkt? Hij beschreef de Amerikaans international destijds exact hetzelfde als Jude Bellingham.

Van Basten zorgde zaterdagavond al voor de nodige verbazing in de voorbeschouwing op het EK-duel tussen Italië en Albanië. In een item over het Nederlands elftal gaf de analist toe dat hij geen echte mening had over de mogelijke opstelling van Oranje, een dag later, tegen Polen.

"Ik moet zeggen dat ik me er niet heel erg op voorbereid heb", gaf Van Basten enigszins verrassend toe in Studio Fußball. “Ik vind wel dat ze in de afgelopen twee wedstrijden prima hebben gespeeld. Dus dat is op zich goed, en dat geeft plezier. En voor de rest sluit ik me bij Dionne (Leonne Stentler, red.) aan."

VPRO Makkelijk Scoren zet ook andere uitspraken van Van Basten op een rij. Zo gaf presentator Sjoerd van Ramshorst zaterdagavond tijdens het einde van de uitzending aan dat Van Basten zondag opnieuw in de studio zou zitten, waarna de analist verbaasd reageerde: “Is dat zo?”

Een dag later vroeg Van Ramshorst aan Van Basten wat Engeland-ster Bellingham zo compleet maakt. “Nou ja, je ziet het... Hij heeft een enorm loopvermogen, hij is heel comfortabel aan de bal en is in staat om mensen te passeren. Hij is echt een kanjer”, aldus Van Basten.

Het lijkt een prima analyse, maar Diederik Smit, van VPRO Makkelijk Scoren, wijst naar een uitspraken van Van Basten over Pulisic tijdens het WK 2022. “Wat hij over Bellingham zegt, zegt Van Basten altijd als hij het niet weet”, geeft Smit aan.

Van Basten noemde Pulisic destijds de beste speler van de VS en kreeg toen ook de vraag van Van Ramshorst wat hem zo goed maakte. “Wat maakt hem goed?”, vroeg Van Basten enigszins geschrokken, waarna hij antwoordde: “Nou, hij is comfortabel aan de bal, kan scoren, is in staat om mensen te passeren, gewoon een speler van een topclub.”

Van Basten werd er vorig jaar, toen hij te gast was in de Cor Podcast van FC Afkicken door Bart Vriends op gewezen dat het leek alsof hij de analyse over Pulisic ter plekke verzon. "Ik weet echt niet waar je het over hebt… Maar soms heb je dat inderdaad wel dat je je ergens doorheen bluft. Want ik ben niet volledig op de hoogte van de Amerikaanse competitie, dus dan gooi je er ook wat uit. Dat kan best, af en toe is een beetje onzin ook prima! We zijn nu vijf kwartier bezig (met de podcast, red.) en er is ook heel veel onzin voorbijgekomen. Dat ga je vanzelf wel merken. Af en toe moet je je er doorheen bluffen!”, reageerde Van Basten.

Hij bleek echter ook toen zijn kennis over Pulisic niet helemaal paraat te hebben. "Pulisic speelde bij Inter toch?" Dat was op dat moment Chelsea. Inmiddels speelt Pulisic bij AC Milan.

