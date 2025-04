Amorim grijpt hard in en houdt André Onana buiten de wedstrijdselectie van Manchester United

André Onana zit zondagmiddag niet bij de selectie van Manchester United, zo weet ESPN te melden. Ruben Amorim houdt Onana buiten de selectie om hem ‘rust en ontspanning te geven. Altay Bayindir zal het doel verdedigen tegen Newcastle United.

Volgens ESPN betekent het overigens niet dat Onana zijn basisplaats bij the Red Devils definitief kwijt is. Naar verwachting zal de doelman uit Kameroen komende donderdag tegen Olympique Lyon weer in de basis staan.



Afgelopen donderdag stond de heenwedstrijd van het duel met Lyon op het programma. In Frankrijk ging het helemaal mis voor Onana. De voormalig sluitpost van Ajax ging twee keer in de fout, waardoor Lyon nog een gelijkspel uit het vuur wist te slepen (2-2).

Voorafgaand aan het tweeluik raakte Onana ook al verwikkeld in gedoe. Nemanja Matic (ex-Manchester United) noemde hem ‘misschien wel de slechtste keeper die Manchester United ooit gehad heeft’.

Onana beet vervolgens van zich af door te zeggen dat Matic stil moest zijn vanwege het gebrek aan gewonnen prijzen in zijn periode op Old Trafford. Later bood de Kameroener zijn excuses aan.



Onana is dit seizoen al vaker onderwerp van discussie in Engeland. De sluitpost maakt totaal geen indruk onder de lat en volgens Britse bronnen wil manager Ruben Amorim hem komende zomer vervangen.

Onana kwam in de zomer van 2023 voor maar liefst vijftig miljoen euro over van Inter, dat hem een jaar daarvoor contracteerde. Onana moet volgens Engelse media nog zon 25 miljoen euro opleveren en er wordt gehoopt op interesse vanuit Saudi-Arabië.