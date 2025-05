Amad Diallo is dit seizoen een belangrijke schakel geweest voor Manchester United. De Ivoriaan kwam dit seizoen 41 keer in actie voor the Red Devils en scoorde tijdens deze optredens tien keer. In een interview met the Manchester Evening News praat hij over Erik ten Hag, zijn enkelblessure die hem van begin februari tot begin mei aan de kant hield en over de finale van de Europa League.

In de winter van 2021 nam Manchester United Diallo voor ruim 21 miljoen euro over van Atalanta. In zijn eerste jaar in Manchester kwam de zesvoudig Ivoriaans international maar tot een handvol aan wedstrijden. Sinds zijn komst is hij, naast twee verhuurperioden aan Rangers en Sunderland, pas vanaf dit seizoen een vaste waarde geweest onder zowel Rúben Amorim als Ten Hag.

Dit seizoen begon Manchester United nog onder de inmiddels ontslagen Ten Hag. De Haaksbergenaar heeft volgens Diallo hem dan ook geholpen. “Erik heeft me een hoop advies gegeven, zelfs toen ik niet speelde. Hij zei tegen me dat ik hard moest blijven trainen, zelfs als ik minder minuten maakte.”

“Dus ik ben ook hard gaan trainen”, voegt Diallo toe. “Begin dit seizoen speelde ik een hoop wedstrijden onder hem. Ik wil hem nogmaals bedanken voor de kans die hij mij heeft gegeven en ik wens hem het beste.”

In januari liep hij op de training een enkelblessure op na een duel met keeper André Onana. Het was nog maar de vraag of hij nog in actie zou komen dit seizoen. “Ik bleef bidden om terug te zijn voor het einde van het seizoen en dat is gelukt, dus ik ben erg blij.”

Diallo is overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. "Ik denk dat ik een van de beste spelers in de wereld kan worden. Ik moet wel elke wedstrijd alles geven. Maar ik geloof echt in mijn eigen potentie."

De Europa League-finale van 2025, komende woensdag tegen Tottenham Hotspur, wordt de derde finale voor Diallo. Twee keer verloor hij met penalty's: in 2021 met Manchester United tegen Villarreal en in 2022 met Rangers tegen Eintracht Frankfurt. “Ik heb er al twee verloren, dus ik hoop deze te winnen. Het zou heel goed voor mij persoonlijk zijn, maar ook voor het team.”