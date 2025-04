Theo Janssen is lyrisch over Frenkie de Jong. De analist stelt in de studio van Ziggo Sport onder meer dat hij de Oranje-international 'één van de allerbeste middenvelders op zijn positie' vindt en uit kritiek op degenen die hem beoordelen op zijn directe betrokkenheid bij doelpunten.

De Jong is na zijn zware enkelblessure weer terug op niveau, al vindt Janssen dat er weinig is veranderd ten opzichte van de periode vóór de enkelblessure. "Hij is pijnvrij, wat heel veel invloed heeft op een speler. Je ziet de dingen die je altijd ziet. Als Barcelona goed speelt, is Frenkie de Jong vaak degene waarbij het begint."

"Hij laat zich uitzakken tussen de centrale verdedigers, kan dan indribbelen en een mannetje meer creëren. Wat hij doet, ziet er heel simpel uit. Het is een kwestie van tien meter indribbelen, en dan geeft hij een pass."

"Heel veel mensen zeggen: 'Het is niet spectaculair, hij scoort te weinig.' Maar dit is gewoon kwaliteit", vertelt Janssen terwijl hij naar beelden kijkt van De Jong, die met een fraaie hakbal en dito pass aan de basis stond van de openingstreffer van Barcelona tegen Osasuna vorige week.

"Even een no lookie achter het standbeen en gelijk weer vooruitkijkend naar de lopende mensen. Ik geniet daar altijd heel erg van, hij is zó goed aan de bal, gebruikt zijn lichaam goed. De manier van open staan", vervolgt Janssen.

"Maar Frenkie de Jong wordt altijd beoordeeld op de assists die hij geeft en de goals die hij maakt. Daar zijn mensen heel kritisch op." De Jong speelde dit seizoen in totaal 31 wedstrijden voor Barcelona, waarvan 18 als invaller. Daarin tekende hij voor twee goals en twee assists.

"Hij is een nummer 6 jongens, kom op!", snapt Janssen niets van de focus op het aantal doelpunten en assists. "Hij is een speler die voor de verdediging staat, die héél veel ballen afpakt en positioneel goed staat waardoor hij veel ballen oppakt."

"En in het aanvallen zorgt hij ervoor dat er een man meer wordt gecreëerd op het middenveld. Dat is zijn kwaliteit en dat laat hij fantastisch zien. Voor mij is hij nog steeds één van de allerbeste middenvelders op zijn positie", aldus Janssen.