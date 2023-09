Almere City slaat toe in slotfase en boekt eerste zege ooit in Eredivisie

Zaterdag, 30 september 2023 om 20:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:52

Almere City FC heeft zaterdagavond de eerste zege in de Eredivisie in de clubgeschiedenis geboekt. De promovendus scoorde tegen FC Utrecht tweemaal in de slotfase en dat was voldoende voor de 0-2 overwinning in De Galgenwaard. Geen eerste thuiszege dus voor trainer Ron Jans, die zijn ploeg een halfuur met tien man zag spelen na de tweede gele kaart voor invaller Hugo Novoa.

In de derde minuut van de ontmoeting in Utrecht was er een indrukwekkend applaus voor de slachtoffers van de schietpartij in Rotterdam van donderdag. De wedstrijd werd zelfs even stilgelegd. Almere City begon met bravoure aan de uitwedstrijd, al was het de thuisclub dat de eerste grote kans liet noteren. Mats Seuntjens faalde echter in kansrijke positie binnen de zestien. Utrecht wist voor rust niet te scoren en dat had met name te maken met de goede reddingen van de uitblinkende doelman Nordin Bakker. Aan de andere kant liet Rajiv Van La Parra in de slotminuut na om de 0-1 aan te tekenen.

EINDE | Almere City FC heeft de eerste driepunter. Het verslaat FC Utrecht op eigen terrein met 0-2! #utralm pic.twitter.com/C3JpQFvfVN — Almere City FC (@AlmereCityFC) September 30, 2023

Seuntjens was kort na rust weer ongelukkig toen hij alleen voor Bakker naast schoot. De doelman van de bezoekers had in de beginfase van de tweede helft sowieso genoeg te doen. Utrecht beloonde zichzelf echter niet en betaalde daar de prijs voor. De avond van de ploeg van Jans kreeg een andere wending toen de ingevallen Novoa zijn tweede gele kaart kreeg voorgehouden en dus moest inrukkenl.

Almere City greep met de overtalsituatie het initiatief en sloeg in de laatste tien minuten keihard toe. Thomas Robinet kopte zijn ploeg op voorsprong en het was Van La Parra die met nog een minuut te spelen de overwinning veiligstelde. De allereerste overwinning ooit dus voor Almere City, dat dus voor de eerste keer sinds de oprichting in 2005 een wedstrijd weet te winnen in de Eredivisie. Voor Utrecht betekent het alweer de zesde nederlaag van het seizoen en de teleurstellende zeventiende plaats.