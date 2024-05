Almere City FC baart opzien met post op X: ‘CHERYYYYYYYYYYY!’

Almere City FC heeft zich in zijn eerste Eredivisie-jaar definitief verzekerd van handhaving en wil dat weten ook. De Flevolanders leefden maandagavond op X zeer uitbundig mee met de wedstrijd Excelsior - NEC (0-3). "CHERYYYYYYYYYYYYYYYYY", zo werd de openingstreffer van Tjaronn Chery op X opmerkelijk genoeg gevierd door Almere City.

Almere kwam vrijdag dankzij een punt tegen sc Heerenveen op een totaal van 34 in dit Eredivisie-seizoen. Daarmee was de debutant op het hoogste niveau al vrijwel zeker van handhaving, maar het feest kon niet worden gevierd voordat de wedstrijd Excelsior - NEC maandag afgelopen was.

Dankzij twee doelpunten van Chery en een late treffer van Rober González won NEC ruimschoots in het Van Donge & De Roo Stadion. Almere City stak zijn steun voor de Nijmegenaren maandagavond niet onder stoelen of banken en vierde de goals uitbundig.

Ook NEC kreeg in de gaten dat Almere volop meeleefde met de wedstrijd. De Nijmegenaren tagden Almere City bij het vieren van de tweede treffer tegen Excelsior.

Na het laatste fluitsignaal plaatste Almere direct een nieuwe tweet. "Almere City FC blijft in de Eredivisie", zo stond er in hoofdletters te lezen.

De club is overigens nog op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nu Alex Pastoor na iets meer dan twee seizoenen gaat vertrekken. De Zwarte Schapen lijken in te zetten op een terugkeer van Hedwiges Maduro, die eerder al een jaar assistent was van Pastoor in Almere. Maduro ligt langdurig vast bij Ajax als assistent-coach.

