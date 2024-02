‘Alexander-Arnold beleeft helse periode door seksueel gefrustreerde stalker’

Trent Alexander-Arnold is het slachtoffer geworden van stalking, zo weet The Sun te melden. De 25-jarige verdediger van Liverpool heeft een vreselijk jaar achter de rug. Liverpool weet van de situatie en doet er alles aan om Alexander-Arnold te steunen.

De sterspeler van Liverpool doet zijn best om zijn prestaties op het veld niet te laten lijden onder het feit dat hij wordt gestalkt. Sinds kort heeft hij zelfs een bodyguard ingehuurd.

Ook moest hij zijn telefoonnummer veranderen, heeft hij camera’s opgehangen en allerlei alarmsystemen geïnstalleerd rondom zijn huis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De vrouw die hem stalkt belt hem aan de lopende band, gaat langs bij zijn huis, bij het trainingscomplex van Liverpool en zoekt hem regelmatig op bij zijn favoriete restuarants in de stad.

Daar stopt het echter niet bij. Alexander-Arnold krijgt van de vrouw obscene voorwerpen thuisgestuurd en ontvangt continu seksueel getinte brieven.

Deze situatie duurt al meer dan een jaar. Het is niet duidelijk of de Engelse politie op de hoogte is van de situatie. Een bron noemt het ‘zeer zorgwekkend’ in het Engelse tabloid.

Alexander-Arnold kwam dit seizoen nog maar weinig in actie. De Engelsman is geblesseerd aan zijn knie en sluit naar verwachting pas eind maart weer aan bij de selectie van Liverpool.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties