Alex Kroes zit bij Ajax - FC Twente recht boven spandoek met saillante tekst

Alex Kroes is ondanks zijn non-actiefstelling opnieuw aanwezig in de Johan Cruijff ArenA bij een wedstrijd van Ajax. De algemeen directeur van de club neemt tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Twente plaats op een opvallende plek. Recht onder hem is een spandoek te zien dat door de supporters van Ajax is neergehangen.

"RvC weg" , staat op het doek waar Kroes recht boven zit. Het is een saillante tekst nu Kroes in een machtsstrijd verwikkeld is geraakt met de Raad van Commissarissen bij Ajax.

Kroes werd door de RvC geschorst vanwege mogelijke handel met voorkennis in aandelen van Ajax. RvC-voorzitter Michael van Praag pakte Kroes vervolgens meedogenloos aan in de media en zei dat een terugkeer volstrekt onmogelijk is.

Kroes kan rekenen op de steun van de fanatieke supporters van Ajax. In het stadion hangt een meterslang doek met zijn naam daarop. Bovendien werd hij tijdens de wedstrijd tegen Twente positief toegezongen.

Deze week werd bekend dat Kroes niet terug lijkt te keren in het bestuur van Ajax. De bestuursraad van Ajax heeft op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) geen stemming over diens eventuele ontslag geagendeerd en dus lijkt niets meer een definitief vertrek van Kroes in de weg te staan, zo leert navraag van Quote.

