Alex Kroes moet om tafel over aflopend contract bij Ajax: 'Ik zie het wel'

Davy Klaassen heeft nog niet met technisch directeur Alex Kroes gesproken over zijn aflopende contract bij Ajax. Dat zegt de 31-jarige middenvelder in gesprek met Voetbal International.

Clubwatcher Lentin Goodijk sprak na afloop van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-1 winst) met Klaassen, die nog niets heeft gehoord van de clubleiding van Ajax. “Ik denk dat ze nu eerst maar eens even voor nieuwe spelers aan het kijken zijn. Ik zie het wel.”

Klaassen blijft rustig onder de huidige situatie. “Wat kan ik dan? Misschien weten ze het nog niet, misschien willen ze nog wachten. Ik weet het niet. Het is voetbal, hè. We zien het vanzelf wel. Komt vast goed joh.”

Ajax verwelkomde Klaassen halverwege september. Inmiddels staat de teller op zestien Eredivisie-duels, waarin de routinier goed was voor zes doelpunten en twee assists. Klaassen is momenteel niet speelgerechtigd in de Europa League.

Ajax kan Klaassen straks wel inschrijven voor de knock-outfase van het toernooi. Daarvoor zal hij de wedstrijden tegen RFS en Galatasaray vanaf de tribune bekijken.

In totaal speelde Klaassen al 338 officiële wedstrijden namens Ajax. Daarin wist hij 99 doelpunten en 52 assists te noteren.

Met Ajax werd Klaassen vijf keer landskampioen van Nederland. Daarnaast legde hij eenmaal beslag op de TOTO KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal.