‘Alex Kroes heeft zeer grote twijfels over één positie binnen Ajax’

Zaterdag, 16 september 2023 om 07:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:34

Ajax Kroes heeft twijfels of directeur voetbalzaken Sven Mislintat wel de juiste man op de juiste plek is bij Ajax, zo schetst het Algemeen Dagblad. De krant zette vrijdag in een uitgebreide analyse uiteen wat er achter de schermen gaande is bij de Amsterdammers en komt tot de conclusie dat niet iedereen zeker is van zijn plek. Ook bij de kwaliteiten van trainer Maurice Steijn worden grote vraagtekens gezet.

"Steijn leunt in tactisch opzicht wel erg nadrukkelijk op de relatief onervaren assistent Hedwiges Maduro", zo valt te lezen in de beschouwing van het Algemeen Dagblad. De krant sprak verschillende betrokkenen binnen de club. "Ook qua karakter zijn er twijfels. Na de wanvertoningen tegen Ludogorets en Fortuna Sittard komen het venijn en de emoties van Steijn wel erg hevig aan het oppervlak: kan deze trainer de druk wel aan van het werken bij zo’n grote club?"

Een ander heikel punt is de communicatie binnen de selectie. "Met tal van nationaliteiten is het extreem lastig geworden een eenheid te smeden. Spelers zoals Sutalo en Mikautadze spreken amper Engels. Van Steijns voornemen om Nederlands weer de voertaal te maken bij Ajax, is voorlopig niets terechtgekomen. Daar komt bij dat Steijn geen bewezen ‘ontwikkeltrainer’ is, zoals voorgangers als Erik ten Hag en Peter Bosz dat wel waren."

Door zijn recente uitspraken richting Mislintat is het maar de vraag in hoeverre Steijn hoeft te rekenen op rugdekking van de directeur voetbalzaken. "Hooguit krijgt hij zijn rugdekking straks wellicht van Kroes, van wie onder betrokkenen glashelder is dat hij zeer grote twijfels heeft over Mislintat. Kroes, die pas in maart start bij Ajax, kan vanaf de veilige zijlijn toekijken wie er als eerste sneuvelt: de trainer of toch de technisch directeur, en misschien wel allebei."