Alex Kroes geeft meer duidelijkheid over financiële situatie Ajax op de transfermarkt

Alex Kroes laat in een interview met Voetbal International weten hoe Ajax er financieel voorstaat. Volgens de technisch directeur van de Amsterdammers zijn de mogelijkheden op de transfermarkt nog steeds beperkt.

Francesco Farioli begint niet aan een tweede seizoen bij Ajax, zo bevestigde de Amsterdamse nummer twee van de Eredivisie maandagochtend. De Italiaan koos er zelf voor om zijn contract te laten ontbinden.

"Het management en ik hebben dezelfde doelen voor de toekomst van Ajax, maar we hebben een verschil in inzicht over de manier waarop we willen werken en opereren om die doelen te bereiken", verklaarde Farioli. "Gezien deze verschillen in de principes en fundamenten van dit project, voel ik diep in mijn hart dat dit het beste moment is om uit elkaar te gaan."

Kroes en Farioli zouden onder andere botsen over de mogelijkheden die Ajax komende zomer op de transfermarkt heeft na het binnenhalen van Champions League-voetbal.

“Heel plat gezegd: we hebben de Champions League gehaald, dat levert heel veel geld op', aldus Kroes. 'Maar hoeveel geld gaat er nou keihard concreet naar nieuwe spelers? Feitelijk is het dezelfde rekensom als vorig jaar. Dus als ik één euro verkoop, kan ik ongeveer veertig cent investeren.”

De bestuurder ging verder met het schetsen van het financiële plaatje. “Er komt een x-aantal spelers terug, we weten inmiddels allemaal dat daar contractueel wat mee gaat gebeuren, dus daar gaat een deel van je Champions League-potje van af.”

“Dan hebben we een x-aantal sterkhouders die mogelijk verkocht zouden kunnen worden. Die euro's kun je ook niet één op één herinvesteren in nieuwe spelers. Op een bepaald vlak zijn we vooruit gegaan, maar op een bepaald vlak ga je straks ook weer terug”, legt Kroes uit.