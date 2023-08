Alcohol, drugs en werkweigering: van wonderkind tot taxichauffeur

Jonathan Reis stond ooit te boek als een groot talent bij PSV. De Braziliaan moest in Eindhoven jarenlang voor doelpunten gaan zorgen. Zijn cocaïnegebruik zorgde er echter voor dat de voormalig spits op staande voet werd ontslagen in het Philips Stadion. Tijdens een minder succesvolle periode bij Vitesse kreeg Reis steeds meer last van heimwee, waardoor hij in 2013 terugkeerde naar Brazilië. Vanaf dat moment ging het bergafwaarts met de spelersloopbaan van de rechtspoot, die inmiddels bezig is met hele andere werkzaamheden in zijn thuisland.