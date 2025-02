Al-Nassr maakt gehakt van 'belachelijk fake news' over Jhon Durán: 'Blij dat we ertoe doen'

Jhon Durán is voorlopig niet van plan om in Saudi-Arabië te gaan wonen, zo melden diverse Engelse media. De 21-jarige spits, die onlangs voor liefst 77 miljoen euro naar Al-Nassr vertrok, heeft zich in Bahrein gevestigd.

Met zijn overstap van Aston Villa naar Al-Nassr werd Durán de duurste wintertransfer van 2025. Het overeengekomen bedrag kan middels bonussen nog oplopen tot zo’n 92 miljoen euro.

Durán zelf strijkt naar verluidt meer dan 20 miljoen euro per jaar op bij Al-Nassr. De international van Colombia tekende tot medio 2030 bij de club van superster Cristiano Ronaldo.

Ondanks alle investeringen in Durán heeft Al-Nassr de linkspoot nog niet kunnen overtuigen om in een luxe compound in Riyadh te gaan wonen. De goaltjesdief heeft daar een belangrijke reden voor.

Durán wil niet apart van zijn vriendin en supermodel Angela Capella wonen. De Saudische wet schrijft namelijk voor dat ongehuwden niet mogen samenwonen. In Bahrein mag dat wel, waardoor het koppel daar momenteel gevestigd is.

Voor Durán is dat een duur geintje. De jonge spits moet iedere dag vanuit zijn woonplaats naar Riyadh vliegen. Een enkele vlucht is meer dan 500 kilometer en duurt iets langer dan een uur.

The Sun rept over een ‘overhaast beslissing’, daar Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez wel ‘gewoon’ gevestigd zijn in Riyadh. Hoogstwaarschijnlijk komt er binnenkort dus verandering in de situatie van Durán.

Reactie Al-Nassr

Al-Nassr voelde zich woensdagavond genoodzaakt om te reageren op de berichtgeving vanuit Engeland. “We weten allemaal wat ‘fake news’ is, maar dit is echt belachelijk grappig nepnieuws.”

“We zijn blij dat we ertoe doen”, gaat Al-Nassr verder. “Jhon houdt van Riyadh en zijn huis is vlakbij de club en het stadion. Hij is ons nieuwe familielid!”