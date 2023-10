Akelig verhaal uit EFL: fan (74) overlijdt na hartaanval, arbiter grijpt niet in

Donderdag, 5 oktober 2023 om 09:53 • Tom Rofekamp

Een akelig verhaal uit Engeland. Derek Reynolds, een 74-jarige supporter van Leyton Orient, is tijdens een wedstrijd van zijn favoriete club overleden. Reynolds kreeg een hartaanval terwijl hij op de tribune zat. Opvallend is dat de arbitrage het duel niet stillegde toen duidelijk werd dat er iemand onwel was geworden. Fans betraden daarop het veld om dat alsnog af te dwingen.

Bij een 1-0 voorsprong en nog acht minuten te gaan tegen Lincoln City rende de eerste fan het veld op. Deze attendeerde arbiter Stephen Martin erop dat iemand medische hulp nodig had op de oosttribune. Martin liet echter doorspelen, waarop nog eens twintig supporters het veld betraden. Daarop werd het duel wél stilgelegd.

Na circa vier minuten arriveerde het ambulanceteam in het stadion om Reynolds te reanimeren. Martin had de teams toen al het veld af geleid. Spijts alle inspanningen liet Reynolds even later het leven. Leyton plaatst op de clubkanalen een warme afscheidsgroet aan zijn trouwe supporter.

"Leyton Orient voelt zich verslagen door te moeten bevestigen dat supporter Derek Reynolds is overleden", schrijft de club. "Derek was een levenslange fan van the O's en hij leefde jaren op Osbourne Road, wat maar een klein stukje lopen is van het stadion. Derek was ook hevig betrokken bij de club en managede de stadionspeakers gedurende de jaren negentig. De club zal zaterdag een eerbetoon houden aan Derek houden bij het thuisduel tegen Reading."

De English Football League (EFL) buigt zich momenteel over de afwikkeling van het restant van het duel. Die beslissing zal volgen na overleg met beide clubs.

