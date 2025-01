Ajax ziet volgende Mislintat-aankoop vertrekken: transfer naar Cardiff City aanstaande

Sivert Mannsverk staat op het punt om de overstap te maken naar Cardiff City. Dat meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. Het gaat daarbij om een verhuur voor de 22-jarige middenvelder, tot het einde van het seizoen.

Mede door een enkelblessure kwam Mannsverk dit seizoen nog maar nauwelijks in actie voor Ajax. Inmiddels is de Noor weer hersteld, maar hij lijkt niet in de plannen van trainer Francesco Farioli voor te komen.

Bij Cardiff City, de huidige nummer achttien van de Championship, hoopt Mannsverk meer aan spelen toe te komen. Onder meer voormalig Ajacied Anwar El Ghazi staat bij die club onder contract. Ook FC Nürnberg zou interesse hebben getoond in Mannsverk.

Mannsverk werd in 2023 door Sven Mislintat naar Ajax gehaald. De Amsterdammers betaalden destijds aan zijn toenmalige club Molde FK een bedrag van zes miljoen euro.

Sindsdien speelde de rechtspoot in totaal achttien officiële duels voor het eerste elftal van de Amsterdammers. Daarin was hij goed voor één assist.

Ajax is deze transferperiode nog op zoek naar een rechtsback en een linksbuiten. Met het tijdelijke vertrek van Mannsverk ontstaat er meer ruimte om die twee spelers aan te trekken.

Ondertussen staat Brian Brobbey in de belangstelling van Premier League-clubs West Ham United, Tottenham Hotspur en Everton. Mocht hij ook vertrekken, dan heeft ook een nieuwe spits volgens De Telegraaf prioriteit.