‘Ajax ziet nog altijd potentie in één miskoop van Sven Mislintat’

Ajax heeft nog altijd vertrouwen in de kwaliteiten van Sivert Mannsverk, zo weet Voetbal International te melden. In een uitgebreide analyse wordt de selectie van de Amsterdammers langs de meetlat gelegd, waarbij een aantal opvallende conclusies wordt getrokken.

Eén van die conclusies is dat men in Amsterdam nog altijd de potentie van Mannsverk ziet. “De 22-jarige Noor heeft kwaliteiten die Ajax zoekt op de nummer 6-positie, misschien nog wel meer dan Henderson kan hij het spel versnellen of linies doorbreken met zijn dribbels.”

“In Amsterdam ziet men nog altijd potentie in Mannsverk, die vorig seizoen wel iets te vaak door de ondergrens zakte en duidelijk nog stappen moet zetten”, schrijft VI. Mannsverk kampt momenteel met een enkelblessure, waardoor hij niet inzetbaar is voor Francesco Farioli.

Ook de spitspositie is sinds de komst van Wout Weghorst een hele interessante in Amsterdam. VI onthult dat Farioli meteen na zijn komst actie ondernam en een gesprek aanging met Weghorst, Chuba Akpom en Brian Brobbey.

“Daarin vroeg de trainer hen vóór en niet tégen elkaar te blijven werken. Tevens schetste Farioli een scenario waarbij ze ook samen zouden kunnen spelen, zoals tegen Groningen dus gebeurde.” Weghorst greep in die wedstrijd als invaller de hoofdrol met een cruciaal doelpunt en assist.

Echter bleef hij deze interlandperiode in Amsterdam, om zo volledig fit te worden. “Aan Farioli nu de taak om de situatie te managen en iedereen tevreden te houden. Voor de drukke komende periode is het hebben van drie topspitsen in de selectie echter geen overbodige luxe.”

Vooralsnog blijft Brobbey de eerste keuze in de spits, die voorlopig heeft te dealen met frustraties door het uitblijven van doelpunten. “Rustig blijven. Het komt vanzelf. Hij gaat uiteindelijk wel een keer vallen, gewoon hard blijven werken”, waren de woorden van Farioli voor Brobbey in de rust van de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (3-1). Brobbey scoorde dit seizoen pas één keer in veertien optredens voor club en land.