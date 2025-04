Aanvoerder Corinthians spreekt over interview Memphis Depay: 'Hij kan goed voetballen, maar...'

De kritiek die Memphis Depay onlangs uitte op de inmiddels ontslagen trainer van Corinthians, Rámon Díaz, werd door de kleedkamer niet door iedereen geapprecieerd. Na afloop van Corinthians - Racing CM (1-0), sprak aanvoerder Hugo Souza over het incident.

Corinthians verloor vorige week met 0-2 van Fluminense, waarna Memphis harde woorden sprak over zijn trainer. "We moeten als team onze verantwoordelijkheid nemen. Als je denkt dat we het beste elftal ter wereld hebben, omdat we het staatskampioenschap hebben gewonnen, dan heb je het mis."

Volgens Memphis was de spirit er wel, maar waren er problemen op tactisch vlak. "We beschikken over een aantal geweldige spelers en een paar spelers die hard moeten werken. En we hebben er een paar die extra kwaliteit moeten leveren. Maar door details in tactisch opzicht bij balverlies verliezen we nu veel wedstrijden."



"Ik ben de eerste die met een kritische blik naar zichzelf kijkt. Maar als je kijkt naar hoe we soms opgesteld staan en hoeveel ruimte we weggeven. Soms zit er vijftig meter ruimte tussen onze linies. In mijn optiek is dat geen voetbal", gaf Memphis mee aan zijn ploeggenoten.



Rámon Díaz werd kort na de wedstrijd (en het interview) ontslagen door het bestuur van Corinthians, maar dat had volgens aanvoerder Hugo Souza niets te maken met het interview. “Memphis kan goed voetballen, maar zijn woorden hadden er niets mee te maken. Het was een beslissing van het bestuur.”

“Ik geloof er niet in dat wij zo veel invloed hebben. Wij moeten gewoon voetballen en ons best doen.” De doelman ging vervolgens nog in op de inhoud van de boodschap van Memphis. “Hij gebruikte een paar harde woorden. Met sommige dingen was ik het eens, met andere niet.”

“Ieder mens heeft zijn eigen visie. Hij gebruikt de pers om zich te uiten. Dat doe ik ook graag, maar zijn interview had echt niets te maken met het ontslag van de trainer”, besluit Hugo Souza.