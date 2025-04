Michiel Kramer helemaal klaar met ploeggenoten

Michiel Kramer is zwaar teleurgesteld over de 'kansloze' nederlaag van RKC Waalwijk tegen FC Utrecht (0-4). De 36-jarige spits geeft in zijn interview na afloop voor de camera bij ESPN krtitiek op zijn ploeggenoten.

RKC vecht voor zijn laatste kans op lijfsbehoud in de Eredivisie, maar kwam er tegen Utrecht totaal niet aan te pas. "Ik denk dat het vandaag niet leuk was om voetballer te zijn", aldus Kramer. "Dat klinkt misschien best zwaar. Je begint het eerste kwartier best oké, maar daarna geven we zo drie goals weg in tien, twaalf minuten..."

Bij RKC gaan trainer Henk Fraser, technisch directeur Mo Allach en nog een aantal spelers vertrekken. Voor Kramer is dat absoluut geen excuus. "Het gaat om de voetbalclub RKC. Het is inherent aan de voetballerij dat er mensen weggaan. Mensen gaan verder kijken. Dat is nu eenmaal de business. Dat kun je niet tegenhouden en hoort er nu eenmaal bij."

"Maar het gaat om de club RKC, die in de Eredivisie moet blijven", vindt Kramer, die teleurgesteld is over de houding van sommige teamgenoten. "Dan moet je dit soort wedstrijden met het mes tussen de tanden spelen. Dan moet je er alles voor overhebben om die wedstrijd te winnen. Dat gevoel miste ik een beetje. Dan wordt het een vrij kansloze wedstrijd."

Kramer claimde vlak voor rust een strafschop na een vermeende handsbal van Mike van der Hoorn, maar kreeg nul op het rekest. "Volgens mij is het heel erg simpel. Ik heb eigenlijk een vrije kopkans, maar hij raakt die bal met zijn vuist aan, waardoor ik hem niet goed kan koppen."

Van der Hoorn stak zijn arm ver uit. "Hij gaat bewust met zijn hand naar de bal, dus volgens mij is het gewoon een penalty. Maar ze zeggen: 'Op de beelden kunnen we het niet duidelijk zien.' Ik zie nu één herhaling, volgens mij zie je duidelijk dat hij hem aanraakt."