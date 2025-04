Waar je Barcelona - Real Madrid kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Barcelona en Real Madrid kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Barcelona en Real Madrid gaan zaterdag onderling uitvechten wie zich de winnaar van de Copa del Rey 2024-25 mag noemen.

Beide aartsrivalen staan reeds voor de derde keer dit seizoen tegenover elkaar en vooral fans van de Catalanen zullen met veel plezier op die eerdere twee wedstrijden terug kijken. Zo boekte Barca in Oktober in het hol van de leeuw een indrukwekkende 4-0 overwinning in LaLiga, alvorens dat nog eens dunnetjes over te doen in de strijd om de Spaanse Supercup in Saoedie-Arabië afgelopen januari.

De nederlagen tegen de grote rivaal zijn illustratief voor het moeizame seizoen van Real Madrid vooralsnog. De ploeg van Carlo Ancelotti werd relatief vroeg uitgeschakeld in de strijd om de Champions League, terwijl het ook in LaLiga een beetje een zoektocht naar topvorm is de afgelopen maanden.

Het winnen van de Copa del Rey zal niet direct het seizoen goedmaken voor Madrid, maar het feit dat het in een Clasico kan gebeuren is toch zeker een doekje voor het bloeden, ook met oog op de mentale impact die dat mee zou kunnen brengen in de strijd om de LaLiga titel.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

