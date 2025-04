Darwin Núñez plaatst tweet over Arne Slot, maar verwijdert hem weer razendsnel

Darwin Núñez heeft zaterdagochtend een tweet razendsnel weer verwijderd. De 25-jarige spits leek daarin kritiek te hebben op Arne Slot en Liverpool. De timing is opvallend, aangezien the Reds zondagmiddag de Premier League-titel kunnen binnenslepen.

“Geen wonder dat ik niet meer gespeeld heb. De laatste wedstrijd die ik startte in de Premier League ging goed en opeens...”, viel er te lezen in de tweet van Núñez, die daarna snel verwijderd werd.

Imago

De Uruguayaan stond op 8 maart, thuis tegen Southampton, voor het laatst in de basis in de Premier League. Núñez was toen goed voor een goal en assist.

De kritiek van de spits lijkt te maken hebben met het nieuws dat deze week vanuit Portugal naar buiten kwam. Volgens Portugese media ontvangt Benfica, de club waarvan Liverpool de aanvaller overnam, vijf miljoen euro extra indien Núñez nog een keer in actie komt.

Om die reden zou de gevangen goaltjesdief dit seizoen niet meer in actie komen namens Liverpool. Arne Slot wilde er vrijdag desgevraagd niets van weten en reageerde gedecideerd.

“Geloof jij altijd wat journalisten zeggen?”, was zijn directe antwoord. “Soms moet je niet altijd alles geloven wat je leest.”

“Het laatste wat de technisch manager zal doen is zich bemoeien met de opstelling middels een clausule in een contract”, beredeneerde Slot, alvorens hij een kleine kanttekening plaatste. “Het zou waar kunnen zijn, maar als een journalist het zegt, moet je je altijd afvragen of het klopt.”