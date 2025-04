Liverpool-trainer Arne Slot heeft genoeg gehad en haalt uit naar journalist

Arne Slot heeft vrijdagochtend uitgehaald tijdens de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel tussen Liverpool en Tottenham Hotspur. The Reds kunnen zondag de titel veiligstellen, maar in aanloop naar het kampioensduel ging het ook over de aankomende transferzomer.

Een aanwezige journalist vroeg Slot naar het mogelijke bestaan van een clausule in het contract van de Uruguayaanse spits Darwin Núñez. Volgens Portugese media ontvangt Benfica, de club waarvan Liverpool de aanvaller overnam, vijf miljoen euro extra indien Núñez nog een keer in actie komt.

Om die reden zou de gevangen goaltjesdief dit seizoen niet meer in actie komen namens Liverpool. Slot wilde er desgevraagd niets van weten en reageerde gedecideerd.

“Geloof jij altijd wat journalisten zeggen?”, was zijn directe antwoord. “Soms moet je niet altijd alles geloven wat je leest.”

“Het laatste wat de technisch manager zal doen is zich bemoeien met de opstelling middels een clausule in een contract”, beredeneerde Slot, alvorens hij een kleine kanttekening plaatste. “Het zou waar kunnen zijn, maar als een journalist het zegt, moet je je altijd afvragen of het klopt.”

Núñez, die in de zomer van 2022 de overstap naar Anfield maakte, hoopte onder Slot op te leven bij Liverpool. In zijn beginperiode in Engeland kwam de pijlsnelle centrumspits nooit volledig tot wasdom.

Met de Nederlander als manager vergaat het Núñez niet veel beter. Een basisplaats heeft hij niet vaak en in de 42 wedstrijden die hij wel speelde (voornamelijk invalbeurten), was hij slechts zeven keer trefzeker. Bovendien liet Slot zich meermaals uit over een nalatige mentaliteit van zijn pupil.