Dávid Hancko is erg tevreden over de gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0). De verdediger van Feyenoord vertelt na afloop zeer openhartig voor de camera van ESPN-verslaggever Hans Kraay junior zeer openhartig over zijn toekomstplannen.

Feyenoord had vrijdag geen kind aan PEC, dat binnen een half uur met 3-0 achterstond. "Ik ben heel blij met het resultaat", aldus de Slowaakse verdediger. "We hebben een goede trainingsweek achter de rug, waarin we al voelden dat we deze wedstrijd zouden kunnen gaan winnen. Dat is gelukt."

"We wilden goed beginnen aan de wedstrijd. We scoorden heel snel drie keer." Na rust zag het spel van Feyenoord er minder verzorgd uit, geeft Hancko toe. "We werden wat sloppy. Er was weinig beweging, het hoog drukzetten verliep moeizaam. Daardoor werd PEC nog even gevaarlijk, maar in het algemeen hebben we goed verdedigd. We hebben veel schoten geblokt."

De kans is levensgroot dat Hancko na het seizoen vertrekt bij Feyenoord. De verdediger geeft dat ook eerlijk toe. "Ik dacht vorig jaar ook al dat het mijn laatste wedstrijden in De Kuip waren, maar ik heb er nog veel gespeeld. Natuurlijk zit het wel een beetje in mijn hoofd."

Juventus is naar verluidt serieus in de markt voor Hancko. "We zullen zien wat er gaat gebeuren in de zomer. Ik ga niet liegen: ik denk er wel over na. Ik heb zoveel fantastische wedstrijden gespeeld in dit stadion."

"Voor de wedstrijd dacht ik: misschien worden dit mijn laatste drie duels in De Kuip, maar dat gaf me juist extra motivatie om ervan te genieten en alles te geven voor Feyenoord."

Kraay junior zegt dat de fans Hancko zullen gaan missen. "Dat is wederzijds", reageert de verdediger. "Als er iets voor me komt, wordt het afscheid van de fans niet makkelijk voor me."