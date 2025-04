Bert van Marwijk wilde journalist live op televisie een klap verkopen

Bert van Marwijk wilde Hugo Borst ooit live op televisie slaan, zo vertelt laatstgenoemde in een interview met het Algemeen Dagblad. De twee voerden een felle discussie over de professionaliteit van Wesley Sneijder.

Borst vertelt wat er aan de hand was. “Ik kreeg in een uitzending ruzie met bondscoach Van Marwijk. Ik noemde hem met veel dedain ‘jokkebrok’ op televisie, waarbij ik een onvergeeflijke fout maakte: ik verraadde mijn bron.”

“Het ging tijdens die uitzending over het functioneren van Sneijder, die zijn leven als prof niet altijd even serieus nam, iets wat toen echt een item was in de boezem van Oranje”, aldus de journalist.

Borst verraadde vervolgens per ongeluk zijn bron. “Toen de discussie steeds meer verhit raakte en Van Marwijk bleef ontkennen, riep ik uit: ‘Zelfs je perschef Jansma zegt het!’ Oerstom. Achter de schermen was Kees Jansma ook woedend, natuurlijk.”

Het had niet veel gescheeld of Van Marwijk had Borst op dat moment geslagen. “Bert heeft later wel eens gezegd dat hij me echt een hoek had willen geven, live op televisie”, aldus Borst.

“We hebben het later uitgesproken, maar ik ben er nog steeds niet trots op. En het sterkte me in mijn overtuiging dat ik moest stoppen met televisie”, sluit de journalist af.