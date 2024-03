Ajax ziet in 37-jarige Vivell geschikte kandidaat om Mislintat op te volgen

Christopher Vivell is een van de kandidaten om als directeur transfers aan de slag te gaan bij Ajax, zo meldt Voetbal International-journalist Tim van Duijn. De 37-jarige Duitser zit momenteel zonder club, maar vervulde eerder technische functies bij Red Bull Salzburg en RB Leipzig en was ook sportief directeur bij Chelsea.

Van Duijn benadrukt op X dat er nog niets zeker is en Ajax meerdere opties in kaart heeft gebracht. De naam van Vivell zou in ieder geval 'veelvuldig' zijn gevallen. Alex Kroes liet na zijn aanstelling weten dat hij komende zomer de verantwoordelijkheid op zich gaat nemen op technisch gebied.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Kroes wordt ondersteund door hoofdscout Kelvin de Lang, director of football Marijn Beuker en de technische mensen in het bestuur van Ajax. Het plan is dat er na de zomerse transferwindow iemand anders wordt aangesteld die zich over de inkomende en uitgaande transfers van de Amsterdammers gaat buigen.

Vivell was van 2015 tot 2020 directeur scouting afdeling en technisch coördinator bij Red Bull Salzburg. Daarna ging hij aan de slag als technisch directeur bij RB Leipzig. Chelsea stelde Vivell in november 2022 aan als 'TD'. In de zomer van 2023 vertrok hij echter alweer, omdat de club een andere richting op wilde gaan.

Vivell sloot als technisch directeur van RB Leipzig één keer een deal met Ajax. Hij verkocht Brian Brobbey voor zestien miljoen euro terug aan Ajax, nadat de spits een jaar eerder transfervrije de omgekeerde weg had bewandeld.

Enkele van zijn geslaagde transfers namens de Duitse topclub waren Angeliño, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, Ilaix Moriba en Timo Werner. Hij wordt binnen Red Bull Salzburg tevens gezien als de ontdekker van Erling Braut Haaland.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties