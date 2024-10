Ajax wordt 'zeer onaangenaam verrast' door Real Sociedad en gaat direct in beroep

Ajax mag naar alle waarschijnlijkheid geen supporters meenemen naar San Sebastián voor de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad, zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. "Ajax is maandag zeer onaangenaam verrast door die mededeling", zo staat te lezen in een statement van de club.

De wedstrijd staat gepland op donderdag 28 november in het Estadio Anoeta van Real Sociedad. De Baskische club wenst geen kaarten aan Ajax te verstrekken voor het uitvak.

Ajax ging er tot op heden vanuit dat de fans van de club welkom zouden zijn bij het Europa League-duel. "De afgelopen weken is meermaals door Ajax met de UEFA, Real Sociedad en de lokale autoriteiten overlegd over de organisatie van de wedstrijd", zo laat de club weten.

"Uit die gesprekken bleek onder meer dat de club en de stad meerdere negatieve ervaringen hebben met eerdere bezoeken van supporters van andere buitenlandse clubs. Ajax lijkt daar nu de dupe van te worden."

Een van de incidenten waar Real Sociedad op doelt vond plaats in de Champions League-wedstrijd van vorig jaar tegen Benfica. Fans van de Portugese topclubs staken toen vuurpijlen af richting de thuisvakken in het Anoeta-stadion.

Het ging onlangs opnieuw mis toen Anderlecht op bezoek kwam bij Real Sociedad in de Europa League, een wedstrijd die plaatsvond op donderdag 3 oktober. Fans van Anderlecht gooiden onder meer stoeltjes naar de thuissupporters. Vijf supporters van de Belgische topclub werden opgepakt.

Ajax gaat niet akkoord met het besluit van Real Sociedad en maakt de zaak direct aanhangig bij de UEFA.