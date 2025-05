Ajax wint wel van FC Twente, maar moet de landstitel aan PSV laten

Ajax heeft zondag met 2-0 gewonnen van FC Twente. De Amsterdammers kwamen via Jordan Henderson vroeg op voorsprong en breidde in de laatste minuut van het duel de score uit. Omdat PSV in Rotterdam met 1-3 won van Sparta, zijn de Eindhovenaren kampioen van Nederland. Twente is na het verlies in de Johan Cruijff ArenA definitief zesde en kan zich opmaken voor de play-offs.



De eerste kans van de wedstrijd was voor Ajax. Kenneth Taylor kopte een bal uit een vrije trap richting het doel van FC Twente, maar zijn kopbal ging via Ricky van Wolfswinkel net over. Even later moest Remko Pasveer zich uiterst strekken op een kopbal van Van Wolfswinkel aan de andere kant.



Na 25 minuten spelen kwam Ajax op voorsprong na een sterke fase. Mees Hilgers maakte een overtreding op Youri Regeer aan de zijkant van het strafschopgebied. De vrije bal werd door diezelfde Regeer in de zestien geslingerd, waar Jordan Henderson verlengde en zo zijn eerste treffer van dit seizoen maakte: 1-0.



Vlak na de openingstreffer kreeg Ajax een reusachtige kans op de 2-0. Hilgers struikelde over de bal, waarna Brian Brobbey kon overnemen. De spits van Ajax legde af op Steven Berghuis, die oog in oog met Przemysław Tytoń de bal naast schoot.



Vroeg in de tweede helft kwam Ajax dan toch op 2-0. Wout Weghorst rondde een voorzet van Berghuis op fraaie wijze af, alleen werd eerder in die aanval buitenspel van Henderson geconstateerd. De treffer ging dus niet door.



Een kwartier voor tijd kreeg Michel Vlap een gigantische mogelijkheid op de gelijkmaker. Daan Rots sprintte Henderson eruit, en legde terug op de rand van de zestien. Vlap kon vrij uithalen, maar schoot nét over.



In de laatste minuut van het duel maakte Weghorst alsnog zijn tiende van het seizoen. De spits nam de bal met de borst mee en wist zijn belager knap van zich af te houden, waarna hij met links langs Tyton schoot.