‘Ajax wilde naast Fitz-Jim nog een verhuurde speler terughalen bij selectie’

Ajax heeft deze januarimaand overwogen om Francisco Conceição terug te halen, zo schrijft het Portugese medium Record. De jonge buitenspeler wordt momenteel door de Amsterdammers verhuurd aan FC Porto, maar de technische leiding van Ajax zou in Conceição een bruikbare optie hebben gezien voor de rechtsbuitenpositie.

Ajax nam Conceição in de zomer van 2022 voor een bedrag van rond de vijf miljoen euro over van Porto, maar de iele vleugelspits kon weinig potten breken tijdens zijn eerste seizoen in dienst van de Nederlandse recordkampioen.

Daarom werd afgelopen zomerse transferperiode besloten om, al dan niet tijdelijk, uit elkaar te gaan. Conceição werd verhuurd aan Porto, terwijl de Portugese topclub tevens een optie tot koop bedong.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Indien de linkspoot gedurende het huidige seizoen in 25 verschillende wedstrijden tot minstens 45 speelminuten komt, wordt de optie in het contract van Conceição automatisch gelicht. Op het moment staat de teller op 8 wedstrijden waarin hij minstens een helft speelde.

Naar verluidt bedraagt de koopoptie in het contract van Conceição tien miljoen euro. De aanvaller zou zelf een voorkeur geven aan een langer verblijf in de Liga Portugal.

Desondanks overwoog Ajax om de Portugees weer naar Amsterdam te halen. De Amsterdammers zien in Conceição een bekwame optie voor op rechtsbuiten, een positie die op dit moment onderbezet is in de Johan Cruijff ArenA.

Een terugkeer van Conceição naar Amsterdam bleek uiteindelijk een lastige opgave. Het huurcontract tussen Ajax en Porto bevatte geen ontbindingsclausule, waardoor beide clubs eerst tot een akkoord zouden moeten komen over het verscheuren van de verbintenis. Zover is het dus nooit gekomen.

Fitz-Jim

Eerder werd wel Kian Fitz-Jim teruggehaald van zijn uitleenbeurt. De middenvelder werd door Ajax verhuurd aan Excelsior, maar keerde deze januari al terug in Amsterdam wegens een gebrek aan spelers op zijn positie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties