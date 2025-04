'Ajax wil Feyenoord dwarsbomen door toptarget voor de neus weg te kapen'

Ajax gaat met Feyenoord concurreren om de handtekening van Romulo Cardoso, zo weet het Turkse Nefes te melden. Dat Feyenoord de Braziliaanse spits van Göztepe wil hebben, was al langer bekend. Dat nu ook Ajax op het vinkentouw zit, is nieuwe informatie.



Feyenoord raakte in januari topschutter Santiago Gimenez voor een clubrecordprijs kwijt aan AC Milan. De Rotterdammers zijn vastberaden om in de zomer een vervanger voor de Mexicaanse spits aan te trekken. Daarvoor is de 23-jarige Rômulo al langere tijd in beeld, zo wist Voetbal International begin april te melden.



Feyenoord probeerde de Braziliaanse spits afgelopen zomer al over te nemen van Göztepe, dat Rômulo op dat moment net definitief had overgenomen van Athletico Paranaense. Göztepe betaalde slechts 2,5 miljoen euro om de optie tot koop voor de aanvaller te lichten. Feyenoord bood in augustus 'een flink bedrag', maar Göztepe werkte niet mee.



In de zomer zal een nieuwe poging volgen om Rômulo in te lijven. Technisch manager Mark Ruijl van Feyenoord vloog onlangs opnieuw naar Turkije om de banden met Göztepe nog eens aan te halen. De 1,93 meter lange Rômulo heeft dit seizoen prima statistieken in Turkije: 15 goals en 10 assists in 29 officiële wedstrijden.



Naast Feyenoord ziet Ajax in de 23-jarige spits van Göztepe ook de ideale man om de voorhoede te versterken. Naar verwachting gaat Brian Brobbey deze zomer een transfer maken.



De zaakwaarnemer van de Oranje-international zei twee weken geleden dat Brobbey staat te popelen om een stap hogerop te maken, dus het is zeer aannemelijk dat hij bezig is aan zijn laatste weken bij Ajax.



Als Brobbey vertrekt, beschikt Ajax nog over Wout Weghorst, Don-Angelo Konadu en Julian Rijkhoff. Ook Chuba Akpom, momenteel verhuurd aan LOSC Lille, keert in de zomer terug naar Amsterdam.