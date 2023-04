Ajax wijkt af en verrast met alternatieve locatie zomers trainingskamp

Dinsdag, 18 april 2023 om 15:09 • Jordi Tomasowa

Ajax bereidt zich komende zomer in Duitsland voor op het seizoen 2023/24. De Amsterdammers zijn van maandag 24 tot en met zaterdag 29 juli te gast in Herzogenaurach, waar het hoofdkantoor van hoofdsponsor Adidas gevestigd is. De afgelopen jaren verbleef de selectie van Ajax telkens in Oostenrijk.

Adidas is sinds 2000 hoofd -en kledingsponsor van Ajax. Diverse delegaties van de Amsterdamse club brachten in het verleden regelmatig een bezoek aan het hoofdkantoor en het sport- en trainingscomplex in Duitsland. Het is voor het eerst dat de selectie er nu een volledig trainingskamp gaat beleggen. Teams en topatleten gebruiken de locatie vaker om te trainen.

Herzogenaurach ligt in het oosten van Duitsland, vlakbij Neurenberg. Het is nog niet bekend tegen welke tegenstanders Ajax tijdens het zomerse trainingskamp gaat oefenen. De Amsterdammers beleggen komend seizoen hoogstwaarschijnlijk ook weer een trainingskamp in het Overijsselse De Lutte.

Het is nog niet bekend wie er volgend seizoen als trainer bij Ajax voor de groep staat. John Heitinga volgde eind januari de ontslagen Alfred Schreuder op. De 39-jarige oefenmeester neemt tot het einde van het seizoen de honneurs waar. De nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat liet bij zijn aanstelling weten dat Heitinga ‘op poleposition’ ligt om ook komend seizoen trainer van Ajax 1 te zijn. “We zijn op dit moment met niemand anders in gesprek", gaf de Duitser aan.