Ajax Vrouwen overtuigen tegen Bayern en pakken koppositie in Champions League

De Ajax Vrouwen hebben woensdagavond een knappe zege geboekt op Bayern München in de Champions League. In de Johan Cruijff ArenA kwam de ploeg van Suzanne Bakker amper in gevaar en werd er met 1-0 gewonnen. Door de zege gaat Ajax na vier speelrondes aan kop in Groep C.

Waar de openingsfase van het duel nog gelijkwaardig was, leek Bayern richting het einde van de eerste helft de sterkere ploeg te zijn. Dat resulteerde in enkele kansen, maar niet in een doelpunt.

Op slag van rust scoorde Ajax daarentegen wel. Nadat de bal op het middenveld veroverd werd zag Nadine Noordam dat Romee Leuchter de diepte in gestoken kon worden. Eerstgenoemde had een uitstekende lobpass in huis en oog in oog met doelvrouw Maria Luisa Grohs faalde Leuchter niet: 1-0.

In de tweede helft gingen de Duitsers op zoek naar de gelijkmaker, hetgeen leidde tot enkele kansen, maar Ajax-keepster Regina Van Eijk kwam weinig in gevaar. De grootste kans in de tweede helft was nota bene lange tijd voor Ajax, dat via Milicia Keizer een goede mogelijkheid had op een volgende treffer.

Met nog ruim twintig minuten te gaan wisselde Bayern twee maal en kwamen er offensieve versterkingen binnen de lijnen, waaronder de 22-jarige Nederlandse Jill Baijings. Met de verse krachten binnen de lijnen werd Bayern ietwat sterker, maar nog steeds hield Ajax gemakkelijk stand.

Uiteindelijk trok de ploeg van coach Bakker de nipte zege over de eindstreep en kon het drie belangrijke punten bijschrijven. Door de overwinning staat Ajax na vier speelrondes bovenaan in Poule C.

AS Roma - Paris Saint-Germain

De andere wedstrijd in de groep bleek een prooi voor het Paris Saint-Germain van Lieke Martens en Jackie Groenen. Laatstgenoemde zag haar team na 25 minuten op voorsprong komen via Tabitha Chawinga: 0-1. Martens viel ruim een halfuur voor tijd in en met haar in de ploeg stelde PSG de zege veilig door doelpunten van Marie-Antoinette Katoto (0-2) en Kordin Albert (0-3). Manuela Giugliano deed namens Roma nog wat terug (1-3), maar de Franse zege kwam niet meer in gevaar.

