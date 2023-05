Ajax Vrouwen kampioen van Nederland na monsterzege in Zwolle

Zondag, 7 mei 2023 om 16:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:33

De Ajax Vrouwen zijn voor de derde keer in de geschiedenis landskampioen geworden. De ploeg van trainer Suzanne Bakker was zondag met liefst 1-6 te sterk voor PEC Zwolle en dat was meer dan voldoende om naaste achtervolger FC Twente van zich af te houden. Romée Leuchter en Tiny Hoekstra lieten zich gelden met elk twee treffers, terwijl ook Quinty Sabajo en Ashleigh Weerden namens Ajax op het scorebord terechtkwamen.

Bijzonderheden

Ajax brak in de negende minuut de ban. Een mooie dieptepass van Nadine Noordam kwam perfect terecht in de loop van Leuchter, die koeltjes de verre hoek vond: 0-1. In de paar minuten voor rust gooiden de Amsterdammers het duel in het slot. Allereerst maakte Sabajo de 0-2 na knap voorbereidend werk op de achterlijn van Leuchter, die twee ogenblikken later zelf voor de 0-3 tekende. Zij kapte zich knap vrij en schoot simpel vervolgens simpel binnen.

Leuchter liet zich ook in de fase vlak na rust zien. Dit keer legde zij af op Hoekstra, die van dichtbij de verre hoek vond: 0-4. Hoekstra maakte nog voor het uur spelen de 0-5, dit keer via een kopbal. Daarmee was het nog niet gedaan voor Ajax, daar Weerden zeer simpel binnentikte uit een hoekschop. Het slotakkoord was echter voor PEC. Bo van Egmond werd gevonden in de zestien en knikte knap raak: 1-6.

Perfecte start voor @AjaxVrouwen: Romée Leuchter zet haar ploeg op koers voor de titel! ??#pecaja pic.twitter.com/0ziGAjPgKV — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2023

PEC Zwolle Vrouwen - Ajax Vrouwen 1-6

9' 0-1 Romée Leuchter (assist: Nadine Noordam)

43' 0-2 Quinty Sabajo (assist: Romée Leuchter)

45' 0-3 Romée Leuchter

49' 0-4 Tiny Hoekstra (assist: Romée Leuchter)

59' 0-5 Tiny Hoekstra (assist: Ashleigh Weerden)

65' 0-6 Ashleigh Weerden

92' 1-6 Bo van Egmond