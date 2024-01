Ajax Vrouwen gaan onderuit bij PSG en zijn nog niet zeker van CL-overwintering

De Ajax Vrouwen hebben zich woensdagavond (nog) niet weten te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. De Amsterdammers verloren op bezoek bij Paris Saint-Germain met 3-1, en zijn daardoor afgezakt naar de tweede plaats. Marie Antoinette Katoto (twee keer) en Onema Grace Geyoro scoorden namens de thuisploeg, terwijl Romée Leuchter nog iets terugdeed.

Jackie Groenen stond in de basis bij PSG, dat in november nog met 2-0 had verloren in Amsterdam, terwijl Lieke Martens op de bank begon. Woensdagavond ging het in eigen huis een stuk beter voor de Fransen.

Al na zes minuten zette Katoto de thuisploeg op 1-0, door met een spectaculaire omhaal een voorzet van Sandy Baltimore binnen te werken. Halverwege de eerste helft werd de aanvalster oog in oog met keepster Regina van Eijk gezet, en ook deze keer faalde ze niet: 2-0.

Via Leuchter deed Ajax wat terug. Ze veroverde zelf de bal van Clare Hunt en ging op het vijandelijke doel af, om vervolgens in de korte hoek raak te schieten: 2-1.

Geyoro bracht de marge nog voor rust vervolgens weer op twee, door na een knappe redding van Van Eijk in de rebound alsnog te scoren: 3-1. Die klap kwam Ajax niet meer te boven.

Volgende week dinsdag staat het laatste groepsduel in de Champions League op het programma voor de Amsterdammers: thuis tegen AS Roma. Bij winst kwalificeren ze zich voor de knock-outfase.

Stand Groep C:

1. Paris Saint-Germain 5-9 (+2)

2. Ajax 5-7 (-2)

3. Bayern München 5-6 (+0)

4. AS Roma 5-5 (+0)

