Ajax verscheurt contract Naci Ünüvar en ziet middenvelder naar concurrent vertrekken

Ajax heeft de lopende arbeidsovereenkomst met Naci Ünüvar per direct beëindigd. De 21-jarige middenvelder maakt de overstap naar FC Twente, waar hij een tot medio 2028 contract tekent.

Ünüvar werd het afgelopen halfjaar op huurbasis gestald bij Espanyol, maar daar kwam het voormalig toptalent amper aan de bak. In totaal is de teller bij de Catalaanse club blijven steken op 129 speelminuten, verdeeld over vier wedstrijden.

Ünüvar werd afgelopen seizoen al door Ajax verhuurd aan Twente, waar de creatieveling 604 speelminuten maakte, verdeeld over 25 duels. In zijn eerste periode in Overijsselse dienst kwam Ünüvar tot vier goals en drie assists.

"Naci heeft aangegeven graag terug te keren naar Nederland en heeft het afgelopen seizoen een prettige periode gehad in Enschede", vertelt technisch directeur Alex Kroes op de clubwebsite van Ajax. "Door het zo met de betrokken clubs en hemzelf op te lossen, is er een situatie ontstaan waarbij alle partijen tevreden zijn."

"Op deze manier kan hij een goed vervolg geven aan zijn voetbalcarrière. Wij wensen hem alle succes toe!" Ünüvar, die enige tijd gold als het grootste talent op De Toekomst, debuteerde op 22 januari 2020 in de hoofdmacht van Ajax. In totaal speelde de Turks jeugdinternational drie duels in de Amsterdamse hoofdmacht.

Ünüvar heeft op de officiële kanalen van Twente een eerste reactie gegeven op zijn komst naar Enschede. “Ik ben blij dat ik terug ben bij FC Twente, de club waar ik mij vorig seizoen thuis voelde. Dat ik nu een contract teken voor meerdere jaren geeft me een ook goed gevoel. Ik voel me fit. Ik wil zo snel mogelijk belangrijk zijn voor het team en met de ploeg de doelen halen voor dit seizoen.”

Technisch directeur Arnold Bruggink is eveneens in zijn nopjes met de hernieuwde arbeidsovereenkomst. “We hadden Naci graag deze zomer behouden voor FC Twente, hij wilde zelf ook graag bij ons blijven. Helaas was dat op dat moment niet haalbaar. Nadat Naci afgelopen maanden in Spanje speelde, kwam er nu de kans hem definitief naar FC Twente te halen en voor meerdere jaren vast te leggen."

"We hebben veel vertrouwen in hem en we hebben afgelopen seizoen gezien wat hij kan. Naci is een creatieve speler die lef heeft en doelpunten kan maken. Hij is pas 21, dat wordt nog weleens vergeten. Naci heeft een prachtige toekomst voor zich bij FC Twente", aldus Bruggink.

Na de uitschakeling in de TOTO KNVB Beker woensdagavond tegen Go Ahead Eagles (2-1) kan Twente zich nu volledig focussen op de Europa League en Eredivisie. Het gat naar plek twee, dat bezet wordt door Ajax en goed is voor groepsfase Champions League, bedraagt momenteel acht punten.