Ajax verschaft zichzelf mede door hattrick van Akpom fantastische uitgangspositie in Polen

Ajax heeft donderdagavond fantastische zaken gedaan in de laatste voorronde van de Europa League. De Amsterdammers kwamen tegen Jagiellonia Bialystok op achterstand, maar herstelden de schade ruimschoots. Via een kopbal van Mika Godts en een hattrick van Chuba Akpom werd het 1-4 voor Ajax. De return is over een week in Amsterdam.

Ajax verscheen opnieuw in de 'Europese opstelling'. Ten opzichte van vorige week tegen Panathinaikos was er één wijziging: de geblesseerde Kian Fitz-Jim werd vervangen door Mika Godts.

De wedstrijd stond vanaf het begin bol van spektakel. In de vijfde minuut slaagde Pasveer er niet in om op vrij simpele wijze een hoekschop te voorkomen.

Die corner werd door Jagiellonia verrassend snel en kort genomen. Pasveer redde daarbij nog half op de eerste inzet van Villar Miki, maar gaf daarmee wel een rebound weg. Adrián Diéguez kopte van dichtbij heel simpel binnen: 1-0.

Ajax repareerde de schade razendsnel. Een prachtige pass van Berghuis kwam in de negende minuut tot bij Akpom, die knap controleerde en schuin voor het doel afdrukte in de korte hoek: 1-1.



Ook de volgende grote kans van Ajax was direct raak. Na een klein half uur haalde Rensch de achterlijn. De voorzet van de rechtsback werd na een licht en onbestraft duwtje van Godts binnengekopt door laatstgenoemde: 1-2.

Jagiellonia protesteerde wel voor een vermeende overtreding van Godts, maar de Sloveense scheidsrechter Rade Obrenovic werd niet gecorrigeerd door de VAR.

Enkele minuten later ging Jagiellonia-spits Lamine Diaby-Fadiga in een lijf-aan-lijfgevecht met Josip Sutalo tegen de vlakte in het strafschopgebied, maar Obrenovic vond het geen overtreding van de Kroaat.



Ajax ging na rust sterk door en had in de 53ste minuut de voorsprong kunnen uitbreiden. Een lage voorzet van Godts werd ingetikt door Forbs, maar een uiterste sliding van Aurélien Nguiamba voorkwam een treffer.



Na een uur spelen kwam Ajax alsnog op 1-3. Een afstandsschot van Kenneth Taylor werd terug het veld ingeslagen door doelman Slawomir Abramowicz. Akpom stond op de goede plek om vanbinnen het strafschopgebied binnen te schieten.



Ajax bleef de aanval zoeken. In de 69ste minuut kregen de Amsterdammers een penalty, toen Branco van den Boomen licht werd aangetikt door Diéguez. Akpom completeerde van elf meter feilloos zijn hattrick: 1-4.



De score had nog verder op kunnen lopen, toen Ajax even later opnieuw een penalty kreeg, ditmaal vanwege een overtreding op Anton Gaaei, die gehaakt werd. Akpom was al gewisseld en dus mocht Godts aanleggen. De Belg verprutste het en zag zijn inzet simpel gekeerd worden.