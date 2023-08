Ajax veegt bod West Ham op Kudus van tafel en eist hogere transfersom

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 15:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:09

Ajax heeft een bod van West Ham United op Mohammed Kudus van tafel geveegd, zo meldt David Ornstein namens The Athletic. Hoeveel de Premier League-club bereid is om voor de creatieveling van Ajax te betalen, is niet bekend. Duidelijk is wel dat de Amsterdammers niet genoegen nemen met het meest recente bod.

De toekomst van Kudus is al weken onderwerp van gesprek. Ajax bereikte begin juli al een akkoord met Brighton, dat veertig miljoen euro overheeft voor de Ghanees. Van een persoonlijk akkoord kwam het echter niet. Ajax stelde Kudus al een ultimatum, dat inmiddels is verlopen. Het leek er zo op dat de linkspoot nog een seizoen in de Johan Cruijff ArenA zou blijven.

Vervolgens mengde West Ham zich in de strijd. The Hammers zijn zeer bedrijvig op de transfermarkt sinds de recordverkoop van Declan Rice. Ze haalden Edson Álvarez al van het bedrag en denken nu ook aan Kudus. De Engelsen lijken een forse transfersom op tafel neer te moeten liggen om Kudus in te lijven, daar de transfermarkt over een kleine twee weken sluit.

Ajax hoopt Kudus na een groot aantal uitgaande transfers nog een seizoen in Amsterdam te houden, al zet de linkspoot zelf nog altijd in op een vertrek. De vleugelaanvaller annex aanvallende middenvelder staat bij Ajax nog onder contract tot medio 2025. Eerder deze transferzomer weigerde hij om zijn huidige verbintenis met één seizoen te verlengen. Kudus kwam bij Ajax tot nog toe tot 85 officiële duels, waarin hij goed was voor 24 goals en 11 assists.